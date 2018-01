Roma, schianto sul Gra tra scooter e autocarro: muore centauro di 28 anni, code tra Ardeatina e Laurentina

di Marco De Risi

Schianto tra uno scooter e un autocarro Ducato sul raccordo: è morto il centauro che era stato sorrorso e ricoverato in gravissime condizioni questa mattina. Lo schianto è successo alle 8 sul Gra, al chilometro 50, in carreggiata interna, tra Ardeatina e Laurentina. Il centauro è deceduto in ospedale: il giovane romano aveva 28 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Il conducente del Ducato è indagato per omicidio colposo. Nel tratto interessato si viaggia su una sola corsia.



Circolazione rallentata sul Gra sull'A1, diramazione Roma Sud, dove ci sono code per un altro incidente avvenuto in carreggiata interna del Gra fra lo svincolo di Torrenova e A90-Gra; in via Trionfale per incidente code fra via degli Scolopi e via Nicola Fornelli in direzione Centro. Infine sul Gra code all'altezza di via Prenestina e tra la Cassia Bis e la via Cassia in carreggiata esterna.

Lunedì 29 Gennaio 2018



