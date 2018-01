Roma, incidente sulla Roma Fiumicino: interviene l'elisoccorso

Traffico rallentato, sull'autostrada Roma-Fiumicino, in direzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci, a causa di un incidente avvenuto intorno alle 14 tra la diramazione A12 Roma-Civitavecchia e lo svincolo per l'Aeroporto. A quanto si è appreso è in corso un soccorso operato con un'eliambulanza.

Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:31



