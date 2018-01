Roma, scooter si scontra con una Jeep in via della Magliana: centauro ricoverato in codice rosso

Incidente via della Magliana nei pressi di via Luigi Rava. È avvenuto intorno alle 11. Sul posto sono intervenuti gli

agenti dell'XI gruppo della polizia locale di Roma capitale. Nell'impatto è rimasto coinvolto un ciclomotore Aprilia Scarabeo. Il conducente, un uomo straniero, è stato soccorso e portato in codice rosso all'ospedale San

Camillo.



A quanto si è appreso, il centauro è rimasto ferito in un impatto con una Jeep. Sul posto anche gli agenti del

gruppo Gipt della polizia locale di Roma capitale.

Venerd├Č 19 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41



