Roma, scontro tra auto e moto a Ostia: grave centauro

di Mirko Polisano

Scontro frontale in via Tancredi Chiaraluce a Ostia tra una moto e un'auto. Grave un centauro di 44 anni che è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. L'uomo è ora ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono molto gravi. Più lievi le ferite, invece, riportate dal conducente della vettura, una Citroen Nemo, che è stato trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. Si tratta di un 32enne di Ostia.

Sul luogo dell'incidente, tra Ostia e Fiumicino, due pattuglie della polizia locale del X Gruppo Mare che ha effettuato i rilievi del caso. Gli agenti stanno anche risalendo all'esatta dinamica dell'incidente.