Roma, cadde sotto la metro B durante l'evacuazione: «Ora sono invalida»

di Alessia Marani

Cadde tra i vagoni della metro B dopo una discutibile procedura di evacuazione del convoglio messa in atto da un macchinista. Sbatté la testa, finì in ospedale e da allora, Simonetta Laucci, 54enne assistente di uno studio legale, è rimasta invalida: non ha più l'olfatto, sta perdendo l'udito, ha gravi problemi di equilibrio e non può più guidare. «Mi hanno distrutto la vita come accaduto a Natalya Garkovich, la donna trascinata dalla metro la scorsa estate, nessuno ha ancora pagato per...