Roma, schianto tra due auto sull'A1: maxi-coda di 11 chilometri

Code di undici chilometri sull’A1 Roma-Napoli alla Diramazione di Roma Sud tra Roma Sud e il bivio per la A1, all’altezza di San Cesareo, per un incidente avvenuto intorno alle 8 e che ha visto coinvolte due vetture, ora spostate in emergenza. Il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia.



L’incidente si va ad aggiungere a quello avvenuto questa mattina poco prima delle 8 sulla Tangenziale Est, chiusa l’uscita di via Salaria. Traffico in tilt.

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:56



