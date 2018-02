Roma, rimosso parco per bambini di via Sabotino: le mamme sul piede di guerra

PLAY FOTO Roma, i giochi sono rotti e il parco per i bambini di via Sabotino chiude

I giochi sono rovinati, altalene e scivoli di plastica a pezzi, e allora che si fa? Si rimuovono e il parco giochi si chiude. Succede così che l'area verde di via Sabotino, zona Prati, sta per essere chiusa: proprio ieri gli operatori sono andati con ruspe e camion per caricare tutti i giochi dei bambini. Non sono serviti le oltre seicento firme raccolte dalle famiglie del quartiere e inviate all'assessore comunale Montanari (rimasta comunque in silenzio, tanto il Comune npn ha soldi per la manutenzione), e nemmeno l'intervento del I municipio. Niente. Il parco che tanti bambini ha visto giocare e trascorrere ore di divertimento chiude.