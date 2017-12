Grandinata su Roma, alberi caduti e strade inondate di foglie. Stop ai traghetti per le isole Pontine

Maltempo, grandinata a Roma con caduta di alberi e rami. Soppresse le corse per isole pontine a causa della mareggiata. Una violenta grandinata accompagnata da forte vento si è abbattuta su Roma poco dopo le 14 e insieme alla pioggia, che cade incessante dalla serata di ieri, ha provocato, secondo quanto riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, la caduta di alberi e rami in molte zone della città e qualche allagamento. Un grosso albero è caduto sulla via Flaminia all'altezza del km 53,900 in direzione di Terni. Sono in corso le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza a cura di Astral spa.



Sono oltre 110 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco. A quanto riferito, si tratta soprattutto di alberi e rami pericolanti, allagamenti in appartamenti o in strada, cornicioni, tegole o pali caduti per il forte vento. Le zone più colpite sono dal litorale alla periferia della Capitale.



Un albero è caduto in viale Beata Vergine del Carmelo all'altezza del civico 180, a Mostacciano, coinvolgendo nel crollo tre automobili in sosta. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale IX gruppo Eur e personale dell'ufficio giardini che ha provveduto alla rimozione dell'albero.



​Situazione difficile anche sulla costa del litorale romano dove si è abbattuta una forte mareggiata e dove ci sono state raffiche di vento fino a 85 chilometri l'ora. Da Ostia fino a Fregene l'acqua è arrivata a lambire le strutture balneari. A Focene le onde hanno superato le passerelle di legno di alcuni chioschi mentre a Fregene l'acqua, alimentando il cronico fenomeno dell'erosione, sta scavando ulteriori «scalini» alla spiaggia sulla costa sud e parzialmente anche nel tratto centrale. Da tempo, in questa ultima località, i balneari, chiedono l'avvio degli interventi strutturali di difesa promessi, come il posizionamento del geotubo.



Astral Infomobilità comunica che sempre a causa del maltempo, oggi sono soppresse le corse Laziomar Formia-Ponza delle ore 14.30 e Formia-Ventotene delle ore 15.30 e domani quelle Ventotene-Formia delle ore 6.45 e Ponza-Formia delle ore 7.45.



Maltempo anche ai Castelli Romani. Un grosso albero è caduto a Montecompatri, in via San Silvestro, dove ci sono stati anche allagamenti. L'albero è caduto sulla strada, ha invaso la carreggiata ed è stato rimosso da un trattore spazzaneve in dotazione alla protezione civile Beta 91.





Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:42



