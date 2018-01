Roma, giravano con un'utilitaria piena di hashish e armi: arrestati tre giovani

Poco prima della mezzanotte di capodanno, giravano per i castelli romani, con una Yaris imbottita di hashish e di una vecchia pistola 7.65, i 3 giovani arrestati dalla Polizia di Stato. È stato proprio il comportamento del conducente della city car a far insospettire gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno, che si sono lanciati all'inseguimento, riuscendo a fermare la macchina con l'aiuto deicolleghi del commissariato di Velletri. A bordo c'erano P.L., di 28 anni, alla guida; E.A, di 32 e G.G., di 43 anni: tutti già noti alle forze dell'ordine. Nascosti tra le plastiche del cruscotto, c'erano 47 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 5 Kg. mentre, in una scatola di cartone, c'erano alcune decine di fuochi d'artificio illegali.



Gli investigatori, continuando a smontare l'auto, sotto il tunnel centrale hanno trovato un sacchetto con all'interno una vecchia, ma perfettamente funzionante, pistola Beretta calibro 7.6, completa di munizioni e di kit per la pulizia. Quando è stata trovata l'arma, G.G. ha dato in escandescenza costringendo gli agenti a bloccarlo con le manette di sicurezza. I due uomini sono ora nel carcere di Velletri, mentre la ragazza è stata associata nella sezione femminile di Rebibbia. Gli investigatori, oltre a lavorare sulla provenienza dell'arma, stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti dei 3 per capire a chi era diretto lo stupefacente.

