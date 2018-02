Roma, la Garbatella compie 98 anni: weekend di eventi

La Garbatella compie quasi cento anni, 98 per la precisione e c'è chi sta organizzando un bel compleanno. Sabato e domenica feste e incontri. «C'è un legame con il nostro quartiere che non sfugge mai a chi per caso si trova ad attraversare questa piccola parte di mondo che si chiama Garbatella. Coscienza di luogo e comunità di destino, un rapporto continuo tra la forma di questa parte di città e la tensione a rigenerare storie di cura del bene comune che rappresenta. Tra due anni Garbatella festeggerà i 100 anni dalla sua fondazione e l'obiettivo di costruire un lungo percorso di racconto collettivo per Garbatella 2020 deve partire da oggi. Così grazie all'aiuto di Federico Restaino con Yallers e di Fata Garbatella, Giovanna Arcidiacono, abbiamo immaginato due giorni di eventi in strada. Sabato 17 febbraio partiremo alle 10 dalla metro Garbatella per raccontare il nostro quartiere attraverso le impressioni fotografiche degli instagramers. Chiunque potrà diventare uno storyteller e avrà il compito di immortalare botteghe, volti e architetture di Garbatella, rilanciando l'immagine del cuore pulsante del Municipio VIII. Mentre domenica 18 febbraio ci muoveremo alle 11 dal Parco Giovannipoli alla scoperta del quartiere con gli occhi dei più piccoli alla ricerca del tesoro del figlio del Pirata Garbatò. Questo 98esimo anniversario è il punto di partenza di tante iniziative che attraverseranno Garbatella da adesso al centenario. L'appuntamento è questo fine settimana per conquistare le strade, mescolare la geografia e la storia e moltiplicare voci e generazioni» dice in una nota Amedeo Ciaccheri, candidato presidente del Municipio VIII

Martedì 13 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:51



