Roma, ecco la gang di Prima Porta: spaccio davanti al cimitero

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alla sacralità delle tombe si contrappone un fiume di droga che si muove ad ogni ora del giorno e della notte. Accade ormai da tempo al cimitero di Prima Porta, il più grande d'Italia con i suoi 140 ettari, dei quali 37 percorribili con i veicoli. L'esterno del cimitero sulla via Flaminia si è trasformato in una piazza di spaccio: l'ennesima fra le decine che sorgono, come roccaforti, nei vari quartieri della città. «Li vede? - fa notare una signora che va spesso a trovare il papà defunto -....