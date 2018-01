Roma, rubano trapani dal ferramenta: arrestata. Nascondevano taser e spray urticanti

Stavano facendo razzia di trapani a batteria, rimuovendo le placche antitaccheggio, esposti in un negozio di bricolage di via Portuense quando sono stati visti e bloccati dal personale dell'esercizio che hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione Roma Ponte Galeria. A finire in manette con l'accusa di tentato furto aggravato è stata una cittadina romena di 41 anni, con precedenti; il suo compagno - e complice - connazionale di 45 anni, anch'egli con

precedenti, è stato denunciato a piede libero poiché affetto da disturbi psichici. I militari hanno deciso di approfondire le verifiche facendo scattare la perquisizione nella loro abitazione di via Pietro Capasso, zona Montespaccato: qui i Carabinieri hanno rinvenuto un'ingente quantità di materiale, sul conto del quale sono in corso i dovuti accertamenti. Sono stati sequestrati numerosi utensili da lavoro, 12 bombole da 50 ml e da 100 ml di spray urticante al peperoncino, altre 9 contenenti gas «CS» - un combinato di sostanze chimiche con effetti lacrimogeni - e un «Taser», ovvero uno storditore portatile in grado di generare scariche elettriche, in genere non letali, capaci di rendere il movimento di un potenziale aggressore molto difficoltoso, con perdita di orientamento e di equilibrio, inducendogli una condizione di passività e confusione per alcuni minuti. In relazione all'illegittimo possesso delle 21 bombolette di spray urticante e del «Taser», nei confronti dei due ladri è scattata anche la denuncia a piede libero con l'accusa di detenzione di armi.

Giovedì 11 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA