Roma, russi fanno razzia nelle boutique esclusive del centro: rubati vestiti per 40 mila euro

Sarebbero state festività natalizie molto redditizie per tre cittadini russi se i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina non li avessero bloccati in tempo poco prima del loro rientro in patria con un bottino di oltre 40 mila mila euro di capi griffati. A finire in manette con l'accusa di furto in concorso, tre uomini di 29, 30 e 32 anni. A quanto accertato in due giorni hanno fatto razzia all'interno delle boutique più esclusive del centro storico. Un piano mirato, quello della «banda di Lupin». Ma i carabinieri già dopo il primo colpo li tenevano d'occhio e li hanno bloccati in flagranza all'interno di un negozio in piazza San Lorenzo in Lucina.



Quando sono entrati in azione nella lussuosa maison uno che faceva da palo controllando i movimenti del personale addetto alla vendita e uno aveva nascosto sotto al giubbotto una borsa del valore di circa 3.500 euro dopo aver forzato le placche antitaccheggio. Dopo aver individuato la stanza dell'hotel dove i due fermati erano alloggiati, i carabinieri l'hanno ispezionata sorprendendo il terzo complice che stava sistemando altra refurtiva in quattro grossi trolley. Il valore totale della refurtiva recuperata dai carabinieri è di oltre 40 mila euro. I tre arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Le indagini dei Carabinieri procedono al fine di verificare se la banda di ladri agisse su commissione per rubare capi specifici e i canali di riciclaggio.

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA