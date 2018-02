Roma, ladri d'auto in fuga: inseguiti e arrestati. Erano specializzati in furti di vetture di lusso

Ladri d'auto inseguiti e arrestati. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno scoperto una banda di ladri, ricettatori composta da quattro romani di età compresa tra 28 e 45 anni, due dei quali incensurati, che avevano la loro base logistica in un garage di Cinecittà. La scorsa notte, i militari, nel corso di servizi di prevenzione sul territorio, hanno assistito al furto di una Mercedes, parcheggiata in piazzale Flaminio, messo a segno da ladri troppo veloci e sicuri per essere alle prime armi, li hanno inseguti, ne è nata una rocambolesca fuga a tutta velocità lungo le strade della Capitale, un sorta di “Fast e Furious” alla romana.



Il servizio di osservazione e pedinamento ha permesso ai militari di arrivare a un garage di via Statilio Ottato, dove hanno visto entrare l'auto e ad attenderla c'erano i complici che hanno subito abbassato la serranda della rimessa per non attirare sguardi indiscreti. I carabinieri hanno fatto scattare il blitz: grazie all'effetto sorpresa, la banda si è vista circondata e i quattro malviventi sono stati ammanettati senza che potessero opporre alcuna resistenza. Nel garage, i carabinieri hanno scoperto una centrale della ricettazione di auto di lusso. Sono state sequestrate 23 centraline di auto (tutte marca Volkswagen, Mercedes, Audi e BMW), altre 8 centraline riprogrammabili, 2 disturbatori di segnali tipo Jammer, 7 chiavi di autovetture (tra cui una Maserati), varie parti di auto già cannibalizzate, attrezzature elettroniche, informatiche e per lo scasso. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre i componenti della banda, arrestati per furto aggravato e denunciati a piede libero per ricettazione, sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Mercoled├Č 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA