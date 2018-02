Roma, prende l'autostrada senza pagare per anni: dovrà restituire tutto oltre a 500 euro di multa

di Marco Carta

Andare a lavoro con la macchina senza pagare il pedaggio. Autostrada gratuita e un gruzzoletto a fine anno di tutto rispetto. Per tanti sarebbe un sogno, considerato i rincari costanti a cui sono sottoposte le strade in concessione. Per alcuni è già la realtà. Fra mancati pagamenti in serie e biglietti smagnetizzati per pagare di meno, molteplici sono i trucchi per eludere uno dei più odiosi balzelli a cui sono sottoposti i pendolari. Spesso inutili. Prima o poi, infatti, il conto arriva tutto insieme,...