Roma, fuga di gas da una condotta al Tiburtino: strade chiuse

Squadre del Comando dei vigili del fuoco di Roma in via Grotte di Gregna, angolo via Augusto Mammucari, per una fuga di gas da una condotta di media pressione dell'Italgas causata da lavori stradali.

Il personale dei vigili del fuoco ha iniziato una serie di misure strumentali per individuare la perdita di gas dalla condotta. A scopo precauzionale sono state interdette le strade sia al transito veicolare sia a quello pedonale, fino al termine della riparazione della condotta e alla messa in sicurezza dell'area coinvolta dalla fuga gas.

Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco con un'autobotte e un carro rilevamento radioattivo chimico e il capo turno Provinciale. Al momento non ci sono persone ferite o intossicate. Tecnici dell'Italgas al lavoro per la riparazione.

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA