Foibe, il sindaco di Roma Raggi: «A marzo accompagnerò i ragazzi in un viaggio del ricordo»

«Ci sarà un viaggio del ricordo, ai primi di marzo, e accompagnerò io i ragazzi». Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, a margine della cerimonia per la celebrazione del Giorno del Ricordo dei Martiri delle

Foibe Istriane e dell'Esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate in Campidoglio. «L'iniziativa di oggi fa parte di un percorso che il Comune ha avviato da anni - ha aggiunto - attraverso i viaggi della memoria e del ricordo, e che continuiamo a portare avanti cercando di non far vivere ai ragazzi il singolo evento, ma di costruire un percorso, affinché le nuove generazioni sappiano che la storia è parte del nostro presente ed è fondamentale per la costruzione del nostro futuro».

Martedì 13 Febbraio 2018



