Roma, oltraggiato il murale contro il femminicidio. Retake: «Presto un evento per il restauro»

di Laura Bogliolo

Gianna è stata uccisa nel 2012 e la sua memoria è stata di nuovo oltraggiata. Alcune etichette che portano il nome delle vittime di femminicidio non si leggono più, alcune sagome sono state "decapitate", annerite dalla vernice. Ci sono "tag" di presunti writer, anche se alcuni di loro spiegano: "Non sono stato io, purtroppo c'è chi si diverte a usare la mia firma".Nel cuore del quartiere romano San Lorenzo c'è una strada che visitano anche fotografi venuti da altri Paesi. Ad attrarli un murale con le sagome bianche di donne uccise senza pietà. Senza pietà bande di vandali ciclicamente assaltano l'opera che già in passato è stata oggetto di un restauro da parte dell'associazione Retake. Ci sono anche molte persone, in solitaria, che ogni tanto provano a ridare vita a quelle sagome armate di pennelli e vernice bianca.I vandali hanno colpito ancora e oltraggiato le 240 sagome bianche di donne che si tengono per mano nel murale nato nel 2012. Il murale era stato preso di mira già mesi fa e qualche giorno fa è stato ancora di più rovinato.Il gesto è stato condannato anche dall'assessore del Campidoglio con delega alle Pari Opportunità Flavia Marzano che ha affermato: «Condanno l'atto vandalico di ignoti imbrattatori che hanno deturpato il murale dedicato alle vittime di femminicidio in via dei Sardi a San Lorenzo».L'associazione Retake ha deciso di organizzare a breve un'operazione di restauro anche con l'autrice del murale. «Contatteremo il Campidoglio per avvertrli e per invitarli all'evento» spiegano dall'associazione. Forse, stavolta, sarebbe il caso di usare una sorta di pellicola anti-writer.