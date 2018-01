Roma, fa ripetizioni ai figli e ruba il bancomat alla madre giudice: prelevati 40mila euro

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Credeva di aver scoperto l'insegnante perfetto per le lezioni pomeridiane dei figli. Ma, insieme ai risultati scolastici, si è presto accorta di avere anche un buco imprevisto di quasi 40mila euro sul conto corrente. È così che la giudice Anna Scognamiglio si è ritrovata giovedì scorso a testimoniare in un'aula di tribunale contro l'ex professore che aveva scelto per i suoi figli, ora sotto processo per furto. Lei, vedendo i buoni risultati conseguiti dai suoi ragazzi con quelle lezioni...