Roma, la Prefettura bacchetta il Comune: «All'Esquilino applichi subito il Daspo»

di Alessia Marani

Non c'è più tempo da perdere. Questo il messaggio spedito in via del Campidoglio durante la riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunito ieri mattina in Prefettura sull'emergenza Esquilino. Il Comune dovrà provvedere ad applicare il daspo urbano nel Rione «nelle more dell'approvazione del Regolamento di polizia urbana». Ovvero dovrà assumere fin da subito «provvedimenti specifici» (contro chi viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti...