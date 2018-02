Roma, messa in piega stupefacente: droga nascosta nei bigodini, arrestato parrucchiere. La pista dei calvi

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Meches, extension e messe in piega. Ma, fra una sforbiciata e l'altra, anche cocaina, marijuana e hashish. Prodotti indispensabili per garantire quei tagli «stupefacenti», richiesti dai clienti più esigenti. Soprattutto uomini. Dall'esterno sembrava uno dei tanti saloni di bellezza destinati al pubblico femminile che spuntano come funghi fra le strade dei quartieri romani ormai da qualche anno. Ma una volta dentro all'hair stylist, la gamma dei servizi offerta alla clientela non si limitava ai soli trattamenti...