Roma, cocaina ed erba nel narghilè: scoperta fumeria di droga a San Lorenzo

Nel narghilè, invece dei classici aromi profumati, i clienti potevano aspirare cocaina, mefedrone ed erba sintetica. Tre nigeriani e un marocchino avevano adibito a fumeria di droga un locale a San Lorenzo, storico quartiere della movida romana.



Gli agenti del commissariato Celio, nel corso di servizi antidrogi, hanno notato un andirivieni sospetto in un locale ed hanno deciso di effettuare un appostamento. Una donna, in particolare, è stata notata entrare all’interno, insieme ad un’altra persona che poi è uscita frettolosamente. A questo punto è scattato il blitz della polizia di Stato, che ha trovato all’interno tre stranieri e la donna intenta a fumare cocaina da un narghilè.



Inoltre, su un comodino, i poliziotti hanno rinvenuto altra cocaina ed una somma di danaro in banconote di piccolo taglio nonchè, nascoste sotto un letto, 33 capsule di mefedrone e 21 grammi di erba sintetica.



Al termine della perquisizione i tre stranieri sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Accompagnati in commissariato sono stati identificati per A.C. di 46 anni, D.H. di 36 anni e K.H. di 35 anni, i primi due di origine nigeriana e l’altro marocchino, tutti e tre con precedenti di polizia specifici.

Marted├Č 23 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00



