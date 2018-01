Roma, 4 chili di cocaina nei sedili: arrestata coppia al casello dell'A1

I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano congiuntamente a quelli dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato una coppia di italiani, residenti nell'agrigentino ma domiciliati in Olanda, per concorso in detenzione ai fini di spaccio, di un grosso quantitativo di cocaina. I Carabinieri, impegnati in ordinari controlli alla circolazione stradale nei pressi della barriera autostradale A1 Roma Nord, hanno controllato un Suv, con a bordo un 54enne di Canicattì (AG), e la moglie di 53, originaria dell'Azerbaijan. Insospettiti dal nervosismo manifestato dalla coppia, i militari hanno deciso di perquisire l'autovettura, rinvenendo nell'imbottitura dei sedili posteriori ben tre pacchetti ricoperti di cellophane per complessivi 3,7 kg di cocaina. I due sono stati arrestati e portati in caserma, successivamente l'uomo è stato condotto presso il carcere di Rieti mentre la donna presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, entrambi a disposizione dell'A.G. di Rieti. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato oltre 400.000 euro.

Gioved├Č 11 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:59



