Roma, droga pronta per essere venduta nascosta insieme alla merce degli abusivi: scoperta vicino al liceo Cavour

Droga divisa in dosi già pronta per essere venduta nei pressi del liceo Cavour da parte di venditori abusivi. È quanto scoperto dai motociclisti del gruppo Gssu della polizia Locale di Roma capitale sabato mattina nel corso di una operazione volta al contrasto dell'abusivismo commerciale.

I vigili hanno sequestrato 500 grammi di hashish già divisa in oltre 500 dosi pronte appunto per essere vendute. La scoperta dei caschi bianchi, coordinati dal Vice Comandante del Corpo Lorenzo Botta, è avvenuta mentre i motociclisti in borghese pedinavano i venditori abusivi bengalesi per scoprire le zone dove gli stessi nascondono le merci, negli anfratti presenti nelle vie del Centro storico. Ed è proprio in uno di questi, in via del Fagutale, tra aste per selfie, souvenir, foulard e borse contraffatte, che gli agenti hanno trovato la droga, presumibilmente riservata ai studenti del liceo.

Sabato 13 Gennaio 2018



