Roma, donna si schianta con la moto alla Bufalotta: grave 58enne. In codice rosso all'Umberto I

Incidente in moto per una donna di 58 anni, soccorsa in via della Cecchina nei pressi di via Franco Sacchetti in zona Bufalotta a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La 58enne è stata trasportata al policlinico Umberto I in codice rosso. È accaduto questa mattina intorno alle 8.30. A quanto si è appreso, la donna è rimasta ferita nell'impatto. Era a bordo di uno scooter Honda Vision. Dai primi accertamenti sembra che non ci siano altri mezzi o persone coinvolte nell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Nomentano della polizia locale di Roma capitale.

Giovedì 8 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:45



