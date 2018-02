Roma, disagi e ritardi sulla linea A per il guasto di un treno a Cipro

Mattinata di disagi per i pendolari che viaggiano sulla linea A della metro. La fermata Spagna è ancora chiusa per un intervento tecnico, ma solo in direzione Battistini. Quindi i treni transitano senza fermarsi». Già questa mattina forti ritardi si erano registrati sulla linea A della metropolitana. È quando si legge sul portale web di Atac. Ritardi causati da un «guasto tecnico a treno alla stazione Cipro». Difficoltà anche sul tratto Termini Centocelle, all'atezza della stazione Villini: ritardi e proteste. Poco ore dopo disagi anche sulla Roma- Lido. Alle 6.39 InfoAtac comunicava che sulla Roma Lido il servizio era fortemente rallentato per un guasto tecnico alla rete alimentazione elettrica). Un'ora dopo, riferivano gli operatori, il servizio è tornato regolare.





Lunedì 5 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA