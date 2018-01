Roma, differenziata: conti Ama a rischio, più caro riciclare la plastica

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una decisione presa in un palazzo governativo di Pechino causa nuovi problemi a chi lavora in un altro edificio, in via di Calderon de la Barca, sede dell'azienda dei rifiuti di Roma. Il famoso effetto del battito di farfalla dall'altra parte del mondo ha contraccolpi negativi sul mercato dei rifiuti. In sintesi: sui conti dell'Ama e sui costi del pur meritorio tentativo di aumentare la differenziata. Roma ricicla poco più del passato (secondo l'assessore all'Ambiente, Pinuccia Montanari, siamo al 44,5 per cento), ma...