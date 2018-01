Roma, detenuta si toglie la vita a Rebibbia: si tratta del quinto suicidio dall'inizio dell'anno

Detenuta a Rebibbia si è tolta la vita. Si tratta del quinto suicidio in un complesso penitenziario dall'inizio dell'anno. Lo rende noto Marta Bonafoni, consigliera uscente candidata nella Lista Civica Zingaretti. «Ancora un suicidio in carcere, questa volta al femminile di Rebibbia, dove una donna si è tolta la vita impiccandosi nelle cella dove era detenuta. Si tratta del quinto suicidio di un detenuto dall'inizio dell'anno, a conferma che il tema delle condizioni di vita della popolazione carceraria e della funzione detentiva della pena sono urgenti da affrontare. Lavorare in primis sul miglioramento della sanità in carcere, facilitando ad esempio l'accesso alle cure, ma anche sull'inclusione e sul riscatto, ma anche sul sovraffollamento delle carceri, è l'unica via percorribile per rendere la detenzione più sopportabile » .

Sabato 27 Gennaio 2018



