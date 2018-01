Roma, dalla scuola al lavoro, la Camera di Commercio premia i progetti degli studenti

«È giunto il momento di scommettere sui giovani, sulle loro potenzialità, sulla loro capacità di creatività e innovazione che può esprimersi anche attraverso la scuola e la formazione». È quanto ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, a centinaia di studenti delle superiori presenti al Tempio di Adriano per la cerimonia di consegna dei riconoscimenti "Storie di alternanza", iniziativa promossa da Unioncamere e dalla Cciaa di Roma con l'obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d'alternanza scuola-lavoro ideati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici di secondo grado.

Tagliavanti non ha nascosto le difficoltà che i ragazzi continuano a dover affrontare, ogni giorno, a causa della crisi che ha aggravato il problema della disoccupazione giovanile, anche se si comincia a intravvedere uno spiraglio che fa sperare in una inversione di tendenza del fenomeno. «L'esperienza da voi vissuta con la partecipazione alla nostra iniziativa - ha spiegato il presidente della Cciaa di Roma - ha una grande importanza; vi ha portato ad avere un contatto diretto con la realtà lavorativa e vi consentirà di entrare con maggior consapevolezza nel mondo del lavoro».



Tagliavanti ha ricordato che il sistema camerale è pronto a dare spazio alle capacità dei giovani e ad aiutarli nel percorso di crescita formativa e professionale grazie anche a strumenti come Maker Faire Rome, che ha reso l'innovazione tecnologica alla portata di tutti e grazie ai bandi di sostegno per le start up giovanili. Nel progetto di alternanza scuola-lavoro, gestito dalle Camere di commercio a livello locale e nazionale, sono state coinvolte numerose imprese all'interno delle quali gli studenti hanno cominciato a mettere in pratica la loro preparazione scolastica. Nel corso della cerimonia sono stati proiettati i video elaborati dai ragazzi che hanno ricevuto i riconoscimenti nelle due categorie: licei e istituti tecnici e professionali.



Tagliavanti ha poi firmato e consegnato il simbolico assegno del Premio, circondato dagli studenti e dai loro tutor. Per la categoria licei sono stati premiati l«'Edoardo Amaldi» (percorso: facciamo un Tg - il giornalismo a scuola); lo scientifico e linguistico «Galilei» (Nuovamente per l'antico - Castrum Novum); lo scientifico statale «Pasteur» (Maxxi A[R]T Work). Per gli istituti tecnici, premiati l'IIS «Via dei Papareschi» (Progetto Asl Assicurazioni); l'IIS «Einaudi» (ABC Digital); l'IIS «Einstein Bachelet» (L'automazione robotica nell'industria del mondo dello spettacolo). Menzione per merito artistico e creativo al liceo «Ascanio Landi» (Il Landi in scena Spa).