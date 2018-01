Roma, "Corsa di Miguel" da record: oltre 5000 runners iscritti. Parata di star tra Malagò, Rosolino e Sensini

«La Corsa di Miguel ha battuto il suo primo record dell'edizione 2018. Non aveva mai avuto tanti iscritti alla prova

competitiva: alla chiusura sono 5223, una cifra che lascia presumere che sarà battuto anche il record di arrivati. A questi, naturalmente, si aggiungeranno i partecipanti alle due prove non competitive, sui 10 o sui 3 km della Strantirazzismo. In questo caso sarà possibile iscriversi anche oggi (fino alle 19) e domani (dalle 10 alle 18) presso la Sala delle Armi del Parco del Foro Italico (viale delle Olimpiadi, 60) nel quartier generale della Corsa, dove si sta svolgendo pure il festival 'Corriamoci benè, organizzato in collaborazione con Runcard. Un apripista d'autore per la

domenica podistica che prevede due partenze (i 10 km alle 9.30 dal ministero degli Esteri, i 3 della Strantirazzismo alle 10.40 dal Ponte della Musica) e un solo arrivo (allo stadio Olimpico)». Così in una nota gli organizzatori

dell'evento.



«Al via ci sarà anche Giovanni Malagò: il presidente del Coni correrà con la sua vice, la campionessa olimpica, Alessandra Sensini, e con l'ex rugbista azzurro Paolo Vaccari - si legge nel comunicato - In gara anche Massimiliano Rosolino, il campione olimpico dei 200 misti a Sydney 2000. E una formazione dell'Athletica Vaticana, l'associazione dei podisti che lavorano e vivono nella Santa Sede, guidati da monsignor Melchor Sanchez, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura. A correre ci saranno comitive da tutta l'Italia. In particolare, cento atleti arriveranno da Camerino e dagli altri comuni della provincia di Macerata colpiti dal sisma, che usufruiranno dell'iscrizione gratuita, l'iniziativa presa dagli organizzatori del Club Atletico Centrale per rafforzare il legame nato un anno fa. Da Barletta, città di Pietro Mennea, arriveranno invece dieci donne di Barletta Sportiva

che ricorderanno il loro campione prima del via. Presente anche il mondo paralimpico: il numero 1 sarà indossato da Sara Vargetto, la bambina del basket in carrozzina che nel pomeriggio di domenica sarà anche impegnata fra

i canestri con la sua squadra, la 'Giovani e Tenacì. Pure il Santa Lucia Basket in Carrozzina, lo storico club romano del basket paralimpico, correrà per Miguel con 16 cestisti.



Naturalmente ci saranno anche i campioni che lotteranno per la vittoria, Fra questi tre campioni uscenti, Rosaria Console e Ahmed El Mazoury delle Fiamme Gialle, e Domenico Ricatti dell'Aeronautica. Ad aiutarli nel loro sforzo

tanta musica: dalla banda di Testaccio al gruppo di Musa etnica fino all'esibizione della Piccola Orchestra di Torpignattara allo stadio dei Marmi Pietro Mennea. Intanto la Sala delle Armi, dove si ritirano i pettorali e i

pacchi gara, ha aperto i battenti con tante iniziative. Domani il ricordo del podista_ poeta Miguel Sanchez vivrà anche in un incontro a 40 anni dal mondiale di calcio vinto dall'Argentina negli anni della dittatura e dei

desaparecidos, E nell'occasione, alle 11, il giornalista Sergio Pretto presenterà il romanzo ambientato sulle strade della Corsa, 'Sulle strade di Miguel'. Un'altra curiosità è il gemellaggio con la federazione rugby.



Tutti i podisti che correranno i 10 km. per Miguel potranno, mostrando il pettorale presso la biglietteria dell'ex Ostello della gioventù in viale delle Olimpiadi, 61 (proprio davanti alla Casa delle Ami), acquistare tutti i biglietti delle due partite del Sei Nazioni (con l'Inghilterra il 4 febbraio e con la Scozia il 17 marzo) con uno sconto del 30 per cento. Un'ampia sintesi della manifestazione sarà trasmessa giovedì 25 gennaio da Rai Sport. Il giorno di gara, invece, ci saranno collegamenti live sul profilo Instagram Corsa_di_Miguel_2018, a partire dalle 9.30, con i ragazzi dei licei

romani che racconteranno la corsa. La Corsa di Miguel, organizzata dal Club Atletico Centrale con l'Uisp, il patrocinio di Coni, Fidal, Regione Lazio e Roma Capitale, e il sostegno di Mizuno, Cisalfa e Chinotto Neri, non si

concluderà domenica. Con la collaborazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, fra la fine di febbraio e il mese di marzo, 250 scuole si cimenteranno nelle gare studentesche del Mille e dello Staffettone di Miguel».

Venerd├Č 19 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA