Roma, condannato a 3 anni e 7 mesi di carcere, risultava latitante: arrestato 25enne romeno

Doveva scontare 3 anni e 7 mesi di carcere, ma risultava latitante. Fino alla scorsa notte quando un 25enne romeno è stato identificato e bloccato dai carabinieri in zona Ponte Galeria. La scorsa notte, durante le quotidiane attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roma Ponte Galeria, coadiuvati dai militari dell8° Reggimento «Lazio», hanno intercettato un'autovettura su cui stava viaggiando una giovane coppia di cittadini romeni da tempo domiciliati a Roma.



Le successive verifiche svolte dai militari sul loro conto, hanno consentito di accertare che il giovane alla guida, un 25enne, era ricercato dalla giustizia italiana poiché condannato a 3 anni e 7 mesi di carcere. I Carabinieri hanno, quindi, dato esecuzione al provvedimento - scaturito in relazione a una sentenza emessa il 1° febbraio dello scorso anno dal Tribunale di Roma per reati contro il patrimonio - accompagnando il cittadino romeno nel carcere di Rebibbia, dove sconterà la pena inflittagli dall'Autorità Giudiziaria.

Sabato 10 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



