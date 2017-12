Roma, con la Panda contro tre auto, gravissimo pensionato

Incidente stradale oggi alle 12 circa in via Vidaschi all'altezza del civico 30, a Monteverde. Per cause in corso d'accertamento un uomo di 70 anni alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato andando a sbattere contro tre auto in sosta: Fiat 500, Panda e Mini Cooper. Secondo quanto riferito l'automobilista è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed è stato trasportato in codice rosso dinamico all'ospedale San Camillo. Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale Gruppo Monteverde.

Venerd├Č 29 Dicembre 2017



