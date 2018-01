Roma, compra "gratta e vinci" da 300 euro con carta di credito rubata: arrestato 47enne

Ha comprato 300 euro di "gratta e vinci" con una carta di credito rubata, ma il ladro, un 47enne di Colleferro, è stato identificato e arrestato. La vittima si era presentata negli uffici di polizia dove aveva denunciato il furto della carta di credito, utilizzata poi in un distributore di benzina per l'acquisto di circa 300 euro in "gratta e vinci".



Gli investigatori del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, hanno così avviato le indagini e si sono recati alla stazione di servizio dove hanno visionato le immagini delle telecamere. Nei filmati, fa sapere la polizia, si vede chiaramente un uomo, identificato poi per R.G. di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, che in due diverse giornate, dopo aver parcheggiato l'autovettura, entra all'interno del negozio, effettua i suoi acquisti e poi si allontana indisturbato.



Decisi ad incastrare il 47enne, i poliziotti hanno deciso di appostarsi per alcuni giorni nei pressi dell'impianto in attesa in un suo eventuale ritorno. Ieri, con la stessa auto, si è presentato nuovamente nella stazione di servizio ma, questa volta, a servirlo, ha trovato i poliziotti. Anche in questa circostanza, dopo aver acquistato 30 "gratta e vinci" utilizzando una carta di credito risultata rubata, ha firmato lo scontrino fiscale ed ha tentato di allontanarsi. Bloccato dagli agenti della polizia di Stato, è stato accompagnato in commissariato, dove, è stato arrestato per ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito rubate. Dopo la convalida dell'arresto, è stato condannato ad un anno e 8 mesi di reclusione.

