Roma, la Colombo senza traffico: la foto su Facebook diventa un augurio degli automobilisti per il 2018

Libera, senza un'auto, niente file interminabili verso la Capitale. Appariva così stamattina via Cristoforo Colombo direzione Roma. Un vero e proprio miraggio per le centinaia di automobilisti che ogni mattina restano imbottigliati nel traffico.La situazione era così inconsueta che un automobilista ha pensato bene di immortalarla in un tweet e postarla come augurio per il 2018. Una desiderio che difficilmente verrà esaudito.