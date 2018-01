Roma, spacciava coca: arrestata guardia giurata

Gli investigatori della polizia di Stato del Commissariato Fidene Serpentara erano da tempo sulle sue tracce. Nel corso del continuo monitoraggio effettuato nella zona, gli agenti erano infatti venuti a conoscenza di un pusher divenuto un punto di riferimento per i tossicodipendenti del Tufello, che aveva un vistoso tatuaggio sul collo. Grazie alle indagini effettuate, i poliziotti sono riusciti ad identificare un 34enne italiano e, nel pomeriggio di ieri, è scattato il blitz presso la sua abitazione. L'uomo, risultato essere una guardia giurata, è stato trovato in possesso di circa 300 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione ed alcuni fogli, riportanti la contabilità dell'attività di spaccio. L'uomo, pertanto, è stato arrestato, per rispondere di detenzione al fine di spaccio di cocaina, mentre l'arma di cui era in possesso è stata sequestrata.

