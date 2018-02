Roma, Cinema Aquila: il Comune nomina il nuovo gestore, la stessa società finita sotto inchiesta

di Laura Larcan

A volte ritornano. Sembra lo slogan del Nuovo Cinema Aquila. Un caso davvero strano, quello della storica sala del Pigneto, dove i vecchi concessionari, coinvolti nell’inchiesta Mondo di Mezzo, vengono prima revocati dal Comune per via di una gestione «inadeguata e irregolare», e poi ritornano in pole position, aggiudicandosi il bando pubblico. Con un nome diverso, certo, ma con Partita Iva, amministratore unico, data dell’atto costitutivo e data di iscrizione al registro delle imprese identici. Stessi dati anagrafici (come evidenziano le visure camerali) con cui i “vecchi” concessionari partecipano al bando, arrivano secondi, fanno persino ricorso, lo vincono e si aggiudicano la concessione di quella stessa sala “perduta” tre anni prima. Della serie, concessionari che escono dal portone e rientrano dalla finestra.



E’ stato il Dipartimento Cultura del Campidoglio a scrivere la parola “fine” al bando pubblico, assegnando la nuova concessione del Cinema Aquila, chiuso forzatamente dal 2015. Ad aggiudicarsi la gara (le cui domande scadevano a maggio del 2017) è la cordata di due cooperative sociali dove spicca la Cinema Mundi onlus, arrivata seconda nella graduatoria, ma che è riuscita a spodestare la prima (la società Kino) con un ricorso. Tutto bene? Non proprio. Qui viene il bello. Come evidenzia il consigliere comunale (Pd) Orlando Corsetti, la società che ora può prendere in mano la nuova gestione della sala del Pigneto, «risulta avere la stessa Partita Iva, lo stesso amministratore unico, lo stesso codice fiscale, la stessa data di costituzione, la stessa data di iscrizione al registro delle imprese, della vecchia società che l’ex sindaco Ignazio Marino aveva rimosso dall’Aquila». Ossia la N.C.A. cooperativa sociale onlus.



Possibile? I dati emergono chiari dalle visure camerali, visionate da l consigliere Corsetti. A questo punto serve fare un po’ di storia passata del Cinema Aquila che negli anni ‘70 entrava nel giro della Banda della Magliana come cinema a luci rosse, e nel 2004 veniva espropriato dal Comune per essere messo a bando. E qui entrano in scena i “vecchi” concessionari. Nel 2004 (con apertura nel 2008 dopo quattro anni di lavori) la gestione del cinema finiva sotto l’egida del consorzio di cooperative sociali Sol.Co. presieduto da Mario Monge (lo stesso personaggio condannato in primo grado per una turbativa d’asta per la gara Cup regionale messa a segno assieme a Salvatore Buzzi, nonché indagato per l’affare degli abiti usati riciclati con i cassonetti gialli che venivano rivenduti nel Nord Africa e nell’Est Europa).



Cosa ha portato alla revoca della società da parte della vecchia amministrazione? Hanno pesato due ordini di motivi. Il primo, il fatto che la Sol.Co inserisce a partire dal 2010 nel progetto dell’Aquila - non altro che una “sub-concessione” - un’altra società, la N.C.A. appunto fondata sempre da Monge insieme a Fabio Meloni, che ne diventa gestore a tutti gli effetti. Dal 2013, il Consorzio Sol.Co., che gestiva il Cinema attraverso la cooperativa Sol.Co., affida, tramite accordo, la gestione del Nuovo Cinema Aquila alla N.C.A., andando, naturalmente, contro le regole del bando e della convenzione con il Comune di Roma. L’altro problema riguardava la mancanza di regolarità contributiva nei confronti dei dipendenti (stesso problema che avrebbe fatto scartare la società Kino).



Insomma, la Cinema Mundi sembra una gemella della N.C.A. Quest’ultima, tra l’altro, avrebbe una serie di debiti per la gestione dell’Aquila con alcuni distributori italiani pari a circa 37mila euro. Ed è la stessa società, infine, che, arrivata terza nella graduatoria, ha fatto ricorso al Tar contro l’assegnazione della Sala Troisi all’associazione Piccolo Cinema America.

