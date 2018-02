Roma, le chat dei tassisti e gli allarmi in codice: «Le nostre notti di paura»

di Adelaide Pierucci

A volte basta un cappellino e la destinazione a mettere in allarme i tassisti. Berretto da basket calato sul viso, una volta in vettura l'indicazione di San Basilio o Fonte Bravetta. Alle tre di notte. La corsa pericolosa si intuisce. E allora scatta la chat. L'aiuto-aiuto, tra colleghi. Prima ancora di mettere in allarme le forze dell'ordine lo sfogo parte su WhatApp, su Messanger, e con parole in codice si segnala il rischio. «Se state nei paraggi volentieri», che vuol dire chi sta in zona mi venga dietro, ho un...