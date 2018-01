Roma, il sindaco Raggi: «Venti case popolari assegnate in soli dieci giorni»

«Venti case popolari assegnate in soli dieci giorni. La macchina della legalità avviata negli scorsi mesi non si è fermata mai». Lo scrive in un post su Facebook il sindaco Virginia Raggi. «Con la nostra Amministrazione - aggiunge - i diritti dei cittadini tornano al primo posto. Restituiamo giustizia alle famiglie oneste che attendono in graduatoria da troppo tempo per gli appartamenti dell'Edilizia Residenziale Pubblica. Noi li daremo soltanto a chi ne ha diritto».

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



