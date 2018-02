Roma, addio al Carnevale: saltano sfilate e spettacoli

di Laura Larcan

Chissà cosa ne avrebbero pensato Michelangelo, Copernico, Stendhal e Pinelli, loro che avevano messo estro e talento al servizio del Carnevale di Roma. Fatto sta che oggi è giovedì grasso, ma non ci sarà nessun Carnevale romano ad animare il centro storico fino al prossimo martedì, come vuole la tradizione. Nessuna grande sfilata equestre di piazza del Popolo ne' il corteo in maschera con i costumi rinascimentali lungo il Corso. La festa del più antico tra i Carnevali italiani (fin dal 1143),...