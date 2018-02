Roma, rubano benzina dalle auto in sosta: arrestati i ladri di carburante

Ladri vampiri rubano il carburante dalle auto in sosta. Questa notte, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato due georgiani, di 29 e 38 anni, senza fissa dimora e occupazione, il più grande già noto alle forze dell'ordine e già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con l'accusa di furto su auto in concorso.



I militari, nel corso di un servizio di controllo, transitando in via degli Olmi, hanno sorpreso i due mentre, mediante l'utilizzo di un tubo in gomma, stavano versando all'interno di una tanica il carburante dal serbatoio di un autocarro. Dopo averli bloccati e sequestrato tutto il materiale rinvenuto, i Carabinieri li hanno ammanettati, accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

