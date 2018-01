Roma, colla sui cancelli dei parchi contro i volontari-guardiani. Montanari: «Atto gravissimo»

«Colla nelle serrature e polvere urticante sui lucchetti. Grave episodio a danno dei volontari individuati con bando pubblico per la chiusura dei cancelli di parchi e ville storiche». A renderlo noto è il Campidoglio.



«Forse qualcuno non vuole che le aree verdi siano regolarmente chiuse di notte per prevenire furti, danneggiamenti e atti vandalici. Per questo ha tentato di ostacolare il lavoro dei volontari con un atto gravissimo», sottolinea Pinuccia Montanari, assessora all’Ambiente. «Uno dei volontari venuto a contatto con la polvere urticante ha riscontrato lievi arrossamenti della pelle su mani e viso. Ma poteva andare peggio. Da oggi, i volontari useranno guanti da lavoro per maneggiare lucchetti e catene».



Il servizio è iniziato mercoledì scorso ed è stato affidato con bando pubblico all’associazione Hearth per garantire sicurezza e decoro a parchi, ville e giardini. «I volontari hanno il compito di chiudere i cancelli al tramonto e riaprirli il mattino. Ai volontari va tutto il nostro sostegno. Abbiamo già affidato 2 dei 4 lotti previsti. Continueremo con l’affidamento del servizio in altri parchi, ville e giardini con procedure pubbliche e trasparenti», sottolinea la sindaca Virginia Raggi.

