Roma, calciatore turco in vacanza compra ombrelli con soldi falsi

di Alessia Marani e Fabio Rossi

Ha rifilato una banconota falsa da cinquanta euro a un venditore abusivo che, però, non ha esitato a denunciarlo. E quando i vigili lo hanno raggiunto e identificato, ecco la sorpresa. A spacciate soldi falsi ai piedi del Colosseo non era un turista qualunque, ma Erdi Sehit, classe 1996, apprezzato calciatore turco del Fenerbahce, compagine della Capitale che ha giocato anche in Champions. Il fattaccio è accaduto giovedì. L'atleta che in questi giorni era a Roma in vacanza con un connazionale, ha avvicinato un...