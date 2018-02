A causa di un albero caduto sull'Ardeatina, le linee bus 702-218 e 766 sono in forte ritardo per traffico intenso all'altezza di via Millevoi. Lo scrive Atac sul suo sito internet.

Giovedì 8 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



