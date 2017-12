Roma, cadavere sotto il ponte Duca D'Aosta, in tasca lettera di dimissioni da ospedale: aperta un'inchiesta

di Marco De Risi

E’ morto il giorno di Natale fra cumuli di rifiuti sotto ponte Duca d'Aosta, il lato di piazza Mancini. Era un clochard nordafricano cinquantenne. E’ stato un altro ”clochard” a chiamare il 112, intorno alle 17, ed a segnalare che l’amico era immobile e non respirava. Il medico dell'ambulanza ha constatato il decesso. In una tasca del morto è stato trovato un elemento che potrebbe portare gli inquirenti ad aprire un’inchiesta: è stato sequestrato un foglio di dimissioni di un ospedale romano che risale a tre giorni fa. Sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza ma comunque sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso. Il nordafricano, per ripararsi dal freddo, si era creato un giaciglio nei cumuli di roba vecchia gettata sotto il ponte.

