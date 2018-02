Roma, blitz anti-abusivismo al mercato di via Cipro: identificati 19 romeni

Intervento della Polizia Locale da parte del gruppo Centro di via del Falco: alle prime luci dell'alba, in via Frà Albenzio e in via Cipro sono stati effettuati 24 sequestri per un totale di oltre 200 chilogrammi di abiti usati, scarpe, stracci, materiale elettrico e suppellettili. Identificate 19 persone, uomini e donne di nazionalità romena di età compresa tra i 25 ed i 40 anni. L'operazione, a cui hanno partecipato anche agenti del Commissariato «Borgo» della Polizia di Stato, si inserisce nel piano di contrasto all'abusivismo portato avanti da tempo dall'Amministrazione Capitolina. Oltre al rischio sanitario per i residenti, dovuto alla provenienza di questi prodotti, prelevati il più delle volte dai cassonetti dei rifiuti ed esposti su strada, l'elevato numero di abusivi presenti ha richiesto l'impiego di diverse pattuglie. La merce sequestrata, igienicamente non trattabile, è stata conferita e distrutta a mezzo Ama.

Giovedì 8 Febbraio 2018



