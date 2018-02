Roma, blitz a Tor Bella Monaca: multati negozi di ortofrutta, chiusi tre autolavaggi

Multe e chiusure: questo il bilancio dell'operazione dei carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, insieme al personale della Polizia locale di Roma Capitale sezione Commercio e Tutela Ambiente». Le squadre hanno effettuato un vasto e mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia alimentare, ambientale e dei roghi tossici nel territorio di Tor Bella Monaca. Nel corso delle operazioni, i militari dell'Arma con l'ausilio della Polizia municipale, hanno proceduto a controllare tre esercizi commerciali di rivendita di prodotti ortofrutticoli. Durante il controllo sono emerse delle violazioni alla normativa di settore: in particolare sono stati sanzionati due punti vendita, per aver riposto a terra numerose cassette contenente prodotti ortofrutticoli (art.82 del Regolamento d'igiene) e per avere ampliato l'esercizio di vicinato oltre ai limiti consentiti (art.65 co.1 del d.l. n.59 del 2010). Nella circostanza sono state elevate sanzioni amministrative, per circa 10.800 euro, ai proprietari dei due esercizi commerciali. Si è proceduto anche al controllo di tre autolavaggi a mano, nel corso dei quali sono emerse delle violazioni alla normativa del settore: sono stati denunciati i titolari delle tre attività perché sprovviste dell'autorizzazione per allaccio in fogna delle acque reflue industriali. Nella circostanza si è proceduto alla chiusura immediata dei tre autolavaggi irregolari.

Lunedì 5 Febbraio 2018



