Roma, blatte nel frigo e alimenti scaduti in un minimarket al Pigneto

PLAY FOTO Roma, blatte nel frigo e alimenti scaduti in un minimarket

Nel congelatore maleodorante, tra i cibi, c'erano blatte di grandi dimensioni, oltre a confezioni di pesce surgelato scadute ormai da diverso tempo ma pronte a essere vendute.Durante i controlli nelle zone della movida romana, gli agenti della Divisione polizia amministrativa hanno ispezionato un minimarket nel quartiere del Pigneto, gestito da un cittadino bengalese di 43 anni. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio e violazione delle norme igieniche. Nello stesso esercizio sono state accertate anche ulteriori violazioni amministrative per oltre 3.000 euro.