Roma, bidello rubava libri ai prof e li rivendeva alle mamme: condannato a nove mesi

di Marco Carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Risparmiare sui libri di testo è la speranza di ogni genitore all'inizio dell'anno scolastico. Ma nel caos delle compravendite spesso non mancano gli approfittatori. Disposti a tutto pur di racimolare qualche euro. Anche a rubare i libri per poi rivenderli sottobanco. Almeno così aveva provato a fare C.D.L., un bidello in servizio presso la scuola media Ippolito Nievo di via Umberto Boccioni 12, nel cuore del quartiere Parioli, che, dopo una denuncia partita nel 2012, ieri mattina è stato condannato dal giudice...