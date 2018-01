Roma, allarme per la "banda del buco", dieci colpi in un mese nei locali del centro

di Veronica Cursi

Almeno dieci colpi in poco più di un mese. E sempre con la stessa modalità. Un sanpietrino preso per strada per spaccare le vetrate dei locali e fare razzia di tutto quello che gli capita: i soldi della cassa, qualche computer.E' allarme nel centro di Roma per la "banda del buco". Da qualche tempo i banditi stanno colpendo i locali di Corso Vittorio Emanuele e delle vie circostanti. La denuncia arriva dai commercianti esasperati che chiedono maggior sicurezza: «Da prima di Natale ad oggi abbiamo subito decine di rapine - denunciano - Siamo stanchi. Questa zona è diventata come il bronx. Strade buie, sbandati e senzatetto che si aggirano di notte. E a nulla servono le denunce».«Solo nel mio ristorante sono entrati tre volte in un mese - racconta un ristoratore di Corso Vittorio Emanuele che preferisce rimanere anonimo - l'ultimo colpo sabato sera alle 5 del mattino. Per fortuna le nostre telecamere esterne hanno documentato tutto. Ma vuole sapere la beffa? I vigili mi hanno fatto una multa di 5 mila euro perché non avrei potuto installare le telecamere. E noi allora come ci tuteliamo?».Proprio le telecamere infatti avrebbero immortalato il bandito: nel video si vede un uomo sulla trentina con il volto coperto da un passamontagna che spacca la vetrata del locale con un sanpietrino e poi scappa. «Corso Vittorio Emanuele - si sfogano ancora i commercianti - è diventato un covo di persone violente. Abbiamo fatto decine di denunce ma i furti continuano. Siamo in uno dei quartieri più belli di Roma, è possibile che succeda tutto questo?».