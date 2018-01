Roma, arriva il brunch della domenica (under 10)

A Roma arriva il brunch domenicale è under 10. La formula è sempre la stessa: buon cibo, musica di sottofondo ed una tavolata di amici, poco importa se siano under 10! Stop ai noiosi pasti insieme a mamma e papà, a Roma il brunch domenicale diventa baby friendly. Succede in un locale recentemente inaugurato nel quartiere Appio Latino, Babù, nato dall'inutuizione di una mamma architetto stufa del classico aperitivo e del modello di caffetteria esclusivamente a misura di adulto. Ecco allora che dalle 'ceneri' di un vecchio garage tirato a nuovo è sorto un moderno loft che conserva, però, il fascino dell'industriale.



Ampi spazi che ricreano il focolare domestico, con la zona living dove mangiare e scambiare quattro chiacchiere in compagnia tra adulti e la playzone dedicata ai più piccolini, dove sperimentare laboratori ludicocrativi e letture animate. Prossimo appuntamento domenica 28 gennaio, con il brunch, rigorosamente su prenotazione.

Venerd├Č 19 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA